“قادربوه” يحضر اجتماع لجنة متابعة الأجهزة الرقابية

الوطن| متابعات

حضر رئيس الهيئة عبدالله قادربوه صباح اليوم اجتماع لجنة متابعة الأجهزة الرقابية بفرع ديوان مجلس النواب طرابلس برئاسة نائب الرئيس ناصر بن نافع، وعضوية كلا من بالخير الشعاب، والصادق الكحيلي.

وقدم قادربوه تقريرا مفصلا عن أعمال اللجان المشكلة لمتابعة أداء الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة، وما توصلت إليه من نتائج وتوصيات، والإجراءات المتخذة حيالها، واستعراض كافة الملفات المنجزة.

وأكّد خلال كلمته بأنّ الهيئة لن تدّخر جهدا في الكشف عن مواطن الخلل، والعمل على تحقيق رقابة إدارية فعّالة على الأجهزة التنفيذية في الدولة، ومتابعة أعمالها؛ للتأكد من مدى تحقيقها لمسئولياتها وأدائها لواجباتها في مجالات اختصاصاتها وتنفيذها للقوانين واللوائح.