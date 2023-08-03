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“الدبيبة” يستقبل أعضاء اللجنة العليا لمتابعة الأطفال المحقونين

تم النشر منذُ 9 ثواني
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مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن| رصد

استقبل رئيس الوزراء بالحكومة المنتهية عبدالحميد الدبيبة مساء اليوم الأربعاء، أعضاء اللجنة العليا؛ لمتابعة الأطفال المحقونين.

وتقدمت اللجنة بالشكر والتقدير على جهود رئيس المنتهية في معالجة مشاكلهم، عقب لقائهم معه في يوليو الماضي ، والتي كان أهمها توجيهه لجهاز الإمداد الطبي بتوفير الأدوية الأصلية، وصيانة مركز الأمراض السارية بنغازي،  وتوفير سيارات الإسعاف وإعادة تشكيل اللجنة المشرفة عليهم، وإحالة المخصصات المالية المعتمدة للجنة، والتي أُنجزت بالكامل.

وأكد الدبيبة بأن ما تقوم به الحكومة المنتهية تجاه كافة شرائح المجتمع هو واجب وطني للحصول على حقوقهم وقيام الدولة بواجباتها تجاه أبناءها.

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الوطن الليبية

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