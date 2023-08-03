المبعوث الأممي يدعو لإنهاء وجود حكومتين في ليبيا

دعا المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي -الأربعاء- لحل قضية وجود حكومتين في البلاد، في حين أكد رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح ضرورة تشكيل حكومة موحدة تشرف على إجراء الانتخابات المنتظرة.

وقال باتيلي، في تصريحات للجزيرة عقب لقائه رئيس مجلس النواب الليبي في مدينة القبة (شرق)، إن من المهم أن تشارك كل الأطراف في العملية السياسية للتوصل إلى اتفاق شامل.

ووفقا للمبعوث الأممي فإن هناك بعض البنود المقترحة في قوانين الانتخابات قد تخلق صراعات سياسية، ولكن القوانين الانتخابية التي قدمتها “لجنة 6+6” قد تكون خطوة للأمام.

وحذر باتيلي من أن تكون للأزمة في السودان إفرازات أو تأثيرات على دول الجوار تشمل ليبيا.

وفي السياق ذاته، أكد بيان صادر عن مجلس النواب الليبي أن صالح وباتيلي بحثا مستجدات الأوضاع السياسية في ليبيا، لا سيما المجهودات المبذولة لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وفي مقدمتها ما توصلت إليه لجنة 6+6 المشتركة.

وفي السادس من يونيو/حزيران الماضي وبعد مباحثات استمرت لنحو أسبوعين بمدينة بوزنيقة بالمغرب، أعلنت “لجنة 6+6” (المشكلة من مجلسي النواب والدولة) توقيع أعضائها على القوانين الانتخابية المتعلقة بانتخاب رئيس الدولة ومجلسي النواب والشيوخ المقبلين.

ونقل البيان تأكيد صالح -خلال اللقاء- ضرورة تشكيل حكومة موحدة في البلاد مهمتها الأساسية إجراء الانتخابات وفقا لإرادة الشعب.

كما شدد صالح على “ضرورة أخذ المعلومات الخاصة بمجلسه من مصادرها الرسمية”، في إشارة للخلاف الحاصل بين المجلس وباتيلي بسبب بيان صدر عن الأخير.

خلاف باتيلي وصالح

والأربعاء الماضي، أصدرت البعثة الأممية بيانا قالت فيه إنها أخذت علما بموافقة مجلس النواب على خارطة طريق وإعلانه فتح باب الترشيحات لحكومة جديدة، محذرة من “أي مبادرات أحادية الجانب لمعالجة الانسداد السياسي”.

وجاء بيان البعثة ذاك عقب اعتماد مجلس النواب الثلاثاء قبل الماضي “خارطة طريق” مؤدية للانتخابات تحدد شروط وطريقة الترشح لرئاسة الحكومة الموحدة التي ستشرف على الانتخابات المنتظرة.

وردا على بيان البعثة، أصدر المجلس بيانا -الخميس الماضي- نفى فيه فتح باب الترشح للحكومة الجديدة، منتقدا بيان البعثة وواصفا إياه بـ”الادعاء”، الأمر الذي دعا باتيلي للقول إن “مستقبل ليبيا يجب ألا يتوقف على مجلسي النواب والدولة “، وذلك في تصريحات صحفية له الأحد الماضي.

ويأتي الخلاف بين مجلس النواب وباتيلي، على خلفية معارضة الأخير لمخرجات “لجنة 6+6” التي قال عنها إن “قوانين الانتخابات الصادرة عنها بشكلها الحالي لن تمكن من الوصول إلى انتخابات ناجحة”، الأمر الذي اعتبره أعضاء بمجلسي النواب والدولة “محاولة لضرب التوافق الوطني بين المجلسين”.

وتجيئ هذه التطورات في إطار جهود حل أزمة صراع على السلطة المنقسمة بين حكومة عيّنها مجلس النواب مطلع 2022، وحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة المعترف بها دوليا.

المصدر : الجزيرة + وكالات