ضبط تشكيل عصابي خطير يتكون من 5 أشخاص في بنغازي

تمكن أعضاء فرع جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية بنغازي من ضبط تشكيل عصابي يتكون من خمس أشخاص ليبيين الجنسية يمتهنون ترويج المواد المخدرة نوع حشيش والأقراص المخدرة.

وتم ضبطهم وبحوزتهم عدد 6 قطع كبيرة الحجم ونصف قطعة من مادة مخدر الحشيش وعدد 1020 قرص مخدر وعدد جالونين سعة 20 لتر مملؤة بالخمور محلية الصنع وعدد عشر قنينات سعة لتر ونصف خمور محلية الصنع مجهزة للبيع بالإضافة إلى عدد بندقتين نوع كلاشن كوف ومسدس نوع بلجيكي ومبلغ مالي.

واتخاذ كافة الإجراءات قانونية حيالهم وإحالتهم إلى النيابة العامة.