بن عطية: وزير الاقتصاد في حكومة الدبيبة يحرم صغار التجار من مصدر رزقهم

أكد حسين بن عطية، عميد تاجوراء الأسبق، أن وزير الاقتصاد في حكومة الدبيبة يحرم صغار التجار من مصدر رزقهم.

وقال بن عطية، في منشور عبر «فيسبوك»: “المشكلة الحقيقية هي في التهريب والفساد وضعف الدولة وليس في استيراد الشباب للبضائع، التهريب من المنافذ والنقاط الحدودية وليس فيمن يستورد بإجراءات سليمة”.

وأضاف “الأمن في البلد مفقود، والتهريب على ودنه ولا يجد وزير الاقتصاد إلا حرمان صغار التجار من مصدر رزقهم الذي يستر العائلات الليبية”.

وتابع “قطع الرقاب ولا قطع الأرزاق، الحل سهل جدا، تفعيل ودعم جهاز الحرس البلدي ومركز الرقابة على الأغدية والتدقيق والتفتيش عند المنافذ”.