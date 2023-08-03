القى “قسم البحث الجنائي” بمديرية أمن بنغازي القبض على أشخاص يقومون ببيع مياه غير صالحة للإستهلاك البشري للمواطنين داخل مزرعة بمنطقة الهواري.

وبعد ورود معلومات لقسم البحث الجنائي بمديرية أمن بنغازي عن عدة أشحاص يقومون ببيع مياه غير صالحة للشرب وغير صالحة للإستهلاك البشري بإحدى المزارع بمنطقة الهواري .

وعلى الفور أصدر السيد رئيس قسم البحث الجنائي لواء سليمان بوشيبة تعليماته بإنتقال أعضاء التحريات وضبط كل المطلوبين وتم خروج أعضاء التحريات إلى منطقة الهواري وتم دخولهم إلى المزرعة وتم مشاهدة اربع شاحنات صغيرة تقوم بتعبئة مياه من خزانات ممتلئة بالطحالب والأوساخ وعلى الفور تم ضبطهم والانتقال بهم إلي القسم بما فيهم عامل تشادي الجنسية بدون شهادة صحية وهو الذي يقوم بتزويد الشاحنات بالمياه .

وبالإستدلال مع سائقي المركبات وإعترفوا جميعا بأنهم يقومون ببيع هذه المياه للمواطنين على انها مياه صالحة للشرب وبالإستدلال مع التشادي الجنسية اتضح دخوله للبلاد بطريقة غير شرعية وبدون شهادة صحية وظهر على جسمه طفح جلدي (حساسية) .

وأفاد أيضا انه يقوم بالسباحة في خزان المياه (جابية) التي يتم بيعها للمواطنين وهي التي تسببت له بالطفح الجلدي وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم وإحالتهم إلى النيابة العامة…