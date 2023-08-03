بويصير: العقول التي تجيد لغتين تقاوم أمراض الخرف

رأى المقاول الأمريكي، ذو الأصول الليبية، محمد بويصير أن العقول التي تجيد لغتين تقاوم أمراض الخرف، بحسب تعبيره.

وقال بويصير في منشور عبر «فيسبوك»: “إجادة لغة ثانيه تنمي المخ وتحميه، دراسة شارك فيها عدد من الباحثين في مجال «السيكو لينجويستكس»، الذي يركز على علاقة اللغة بالمخ، تتوصل إلى أن الذين يتحدثون لغة ثانية يطورون عقولهم وينشطونها ويحمونها وهم يسوقون ثلاثة أسباب رئيسية”، وفقا لوصفه.

وأضاف “يقولون إن الحديث بلغتين يمثل إجهادا للمخ مثل الذي توفره التمارين الرياضية للعضلة، كما أنه يفتح قنوات الاتصال داخل المخ مختلفة؛ مثل الطرق المختلفة بين نقطتين باعتبار أن كل لغة تستعمل قنوات مختلفة، لذلك إذا طال العطب جزء من المخ فإن قنوات الاتصال تجد لها طريق آخر”، على حد قوله.

وتابع “أخيرا فإن الإجهاد الناتج عن استعمال اللغتين يغير كيمياء المخ ويجعله أكثر توهجا ونشاطا، ولذلك فإن العقول التي تجيد لغتين تقاوم أمراض الخرف مثل «الديمنشيا والزهايمر». علموا أطفالكم لغات كي تطورون عقولهم وتحطمونها”، بحسب حديثه.