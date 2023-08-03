تكالا ينافس المشري على رئاسة مجلس الدولة

كشف عضو مجلس الدولة الاستشاري، صالح جعودة، عن ترشح محمد تكالا لمنافسة خالد المشري على رئاسة مجلس الدولة، ضمن مُخطط الإطاحة بالأخير.

وذكر جعودة أن المُرشحين لرئاسة مجلس الدولة، خالد المشري وينافسه محمد تاكالا وناجي مختار، بحسب ليبيا برس .

وأشار جعودة الى أن ترشح محمد تكالا لرئاسة مجلس الدولة يأتي ضمن مساعي الدبيبة لإزاحة المشري، بعد اتفاق الأخير مع عقيلة صالح على تغيير حكومة الدبيبة، بحكومة أخرى تشرف على الانتخابات.

ولفت جعودة الى أن إبراهيم الدبيبة وعبدالمجيد مليقطة ووليد اللافي، التقوا في وقت سابق بعماد البناني، رئيس حزب العدالة والبناء، ونائبته ماجدة الفلاح.

وشهد اللقاء الاتفاق على تصويت 3 أعضاء بمجلس الدولة، والتابعين لحزب العدالة والبناء، لصالح محمد تكالا، المُرشح لرئاسة المجلس.

وسيصدر الدبيبة مقابل ذلك قرارًا بتعيين ماجدة الفلاح مُمثلة لليبيا في منظمة الصحة العالمية، أو سفيرة للبلاد في ايرلندا .