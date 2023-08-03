شعبان هدية: لن أنسحب من حراك الحسم حتى لو قضيت عمري كله في السجن

أعلن شعبان هدية رئيس غرفة ثوار ليبيا سابقا رفضه الانسحاب من حراك مايسمى “انتفاضة الحسم للتغيير وإنقاذ ليبيا” إنه سيمتثل لأي طلب آخر يُطلب منه إلا الانسحاب من الحراك حتى لو قضى عمره كله في السجن حتى تستقر ليبيا من أجل مستقبل أبنائها.

أضاف في تصريحات صحفية “لدينا الآن مشروع وطني ولذلك بعض المستفيدين من الوضع الحالي يتهمونني بالانتماء للجماعات. وعازمون على المطالبة بحقوقنا، ولن يمنعها منا أي إنسان لا شرعا ولا قانونا ولا عرفا، والصورة لدينا واضحة، وسنتواصل مع الصادق الغرياني لإيضاح أهداف حراكنا ونتوقع تراجعه عن الفتوى الرافضة للحراك”.

وتابع قائلًا “أتوقع ألا تستمر الإفتاء على موقفها بعد أن نقدم لها بعض الإيضاحات حول الثوابت ومنها مقاومة الظلم، و لم أدخل هذا الحراك الـ27-7 إلا حرقة على بلادنا مهما كانت التضحيات وحتى لو كان مصيرنا الموت، وقد اعتُقلت في القاهرة في فترة مناقشة رسالة الماجستير وكنت قد قضيت مقيمًا في مصر 7 سنوات للدراسة”.

وتابع قائلًا “السلطات المصرية أفرجت عني في عملية مقايضة وتحت ضغط حيث أمسك شبابنا ببعض الدبلوماسيين في طرابلس لمقايضتهم بي، و اعتقلت من بيتي في منتصف الليل ولا أعرف السبب وخرجت بعد 4 أيام من التحقيقات والتعذيب ثم اعتذروا لي وطلبوا المسامحة والعفو، و غرفة ثوار ليبيا لم يتم حلها بل نقلت تبعيتها من المؤتمر الوطني إلى رئاسة الأركان في عام 2015، وفي آخر عهدي كُلف بها صلاح معتوق حتى تفككت واندثرت”.

وتابع قائلًا ” الغرفة واجهت حربًا كثيفة من عديد من الناس واتُهمت بالإرهاب، والتوجهات كانت عاصفة وتكسرت فيها أشرعة الغرفة، و استُبعدت من الإنفاق رغم قول البعض إنها حصلت على 900 مليون دينار، و ما تم صرفه للغرفة كان 25 مليون دينار رواتب للشباب في عهد علي زيدان في عام 2013 من أصل 126 مليون، ولكن لم يغدق عليها الملايين كما يشاع، ولا أنتمي لأي تنظيم أو جماعة ولم أنضم لأي منها في حياتي، وأنا بريء من هذه الجماعات ولا أراها إلا تضليلا للمسلمين، و اتهامي بالانتماء للإخوان أو القاعدة أو داعش، هو افتراء وشماعة جاهزة لتنفير وتقزيز الناس”.