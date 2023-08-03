مشيرب: لدي يقين بأن طلبة العلم الشرعي ينقصهم «فقه الدعوة»

زعم عبد الرزاق مشيرب، خطيب مسجد بن نابي بطرابلس، المقرب من المفتي المعزول الصادق الغرياني، أن لديه يقين بأن طلبة العلم الشرعي ينقصهم «فقه الدعوة»، بحسب وصفه.

وقال مشيرب، في منشور عبر «فيسبوك»: “أيقنت بما لا يدع مجالا للشك أن كثيرا من طلبة العلم الشرعي بمختلف درجاتهم أنهم يملكون المادة العلمية ولكن ينقصهم وبشكل كبير فقه الدعوة من أدوات وأولويات وحكمة وبصيرة”، وفقا لقوله.

وأضاف “الأمة اليوم بحاجة إلى دعوة تعيدها لدينها النقي الصافي بالوسطية الحقة بالحكمة والموعظة الحسنة وتربيتها على الإيمان، وليس دعوة أساسها الطعن والهمز واللمز والتشكيك وإظهار الدين أنه عبارة عن خلاف في كل شيء. إلا من رحم الله وقليل ما هم”، على حد تعبيره.