فضل الأمين: لا حل في ليبيا دون مجلسي النواب والدولة 

قال فضل الأمين المرشح الرئاسي، إنه تابع بقلق شديد التوتر بين ‎مجلسي النواب والدولة من جانب و في الجانب الآخر ‎البعثة الأممية داعيا جميع الأطراف إلى التهدئة.

وقال في تغريدة له على حسابه بموقع تويتر إن ليبيا بحاجة إلى جميع الأطراف المشاركة في المساعدة في قيادة البلاد نحو الانتخابات. التعاون والتنسيق أمر بالغ الأهمية لمثل هذا الجهد، كما يجب تقدير العمل الجيد الذي قامت به المؤسسات الليبية والبناء عليه وإدماجه كما يجب عدم تقويضه.

أضاف قائلًا “في الوقت نفسه ، لا ينبغي أبدًا تقويض دور الأمم المتحدة الحيوي كوسيط وميسر للعملية الليبية التي يقودها ويملكها أو لا يتم تقديره. وبدون المؤسسات الليبية لن يكون هناك حل وبدون مساعدة الأمم المتحدة وتسهيلها قد لا يكون هناك اتفاق واسع وطريقة للمضي قدمًا نحو الانتخابات والاعتراف الدولي بمثل هذه الجهود. التعاون وليس المواجهة هو الطريق إلى الأمام وهو ما تحتاجه ليبيا. يجب أن يكون Win Win هو المبدأ التوجيهي للجميع”.