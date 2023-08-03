الطقس في ليبيا.. ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة على المناطق الغربية

يتوقع خبراء الطقس بالمركز الوطني للأرصاد الجوية في ليبيا، ارتفاع درجات الحرارة تدريجيا على المناطق الغربية، اليوم الخميس وغدا الجمعة.

وكشفت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز انخفاض درجات الحرارة بدءا من السبت على مناطق الشمال الغربي مع تكاثر السحب.

في رأس اجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة، السماء صافية وتتكاثر السحب يوم السبت، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 33 و37 درجة مئوية على المناطق الساحلية، وبين 38 و41 درجة مئوية على الدواخل، وتسجل ارتفاعًا غدًا.

وفي الخليج – سهل بنغازى حتى امساعد، السماء صافية إلى قليلة السحب على بعض مناطق الجبل الأخضر وطبرق، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 31 و36 درجة مئوية

أما في الجفرة – سبها – غات – غدامس – الحمادة، السماء صافية إلى ظهور بعض السحب على غات، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 40 و46 درجة مئوية.

وفي الواحات – السرير – تازربو – الكفرة، السماء صافية، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 40 و43 درجة مئوية.