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“المقريف” يبحث صرف الميزانية التشغيلية الخاصة بالمؤسسات التعليمية

تم النشر منذُ 11 ساعة
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مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن|متابعات

بحث وزير التربية والتعليم “موسى المقريف” مع وكيلي الوزارة للشؤون التربوية وشؤون المراقبات، ومدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية، صرف الميزانية التشغيلية الخاصة بالمؤسسات التعليمية.

وأشار المقريف إلى ضرورة فتح مراقبي التربية والتعليم بالبلديات حسابات مصرفية لإدارات المؤسسات التعليمية التابعة لهم، تمهيدا لصرف الميزانية التشغيلية خلال الأسبوع الجاري استعدادا للعام الدراسي المقبل.

هذا وتشمل الميزانية التشغيلية مصاريف النظافة العامة، ومستلزمات النشاط المدرسي، والصيانة الخفيفة الطارئة، وإيجارات النقل، ومواد ومتطلبات الامتحانات.

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الوطن الليبية

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