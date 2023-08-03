وزير الاقتصاد الليبي يعلن إنشاء أكبر مركز صيانة طائرات في شمال أفريقيا

كشفت وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها، عن خطوة جديدة لتنفيذ مشروع محطة ادفكو لصيانة الطائرات والشحن الجوي بمطار مصراتة الدولي لصالح الشركة الليبية الإسبانية المشتركة، والتي ستكون أكبر مركز صيانة في شمال أفريقيا.

وقالت الوزارة في بيان لها، إن الوزير محمد الحويج اعتمد، السجل الاستثماري والتجاري للشركة الليبية الإسبانية المشتركة لصيانة الطائرات وخدمات الشحن الجوي، بحضور رئيس مجلس إدارة شركة الخطوط الجوية الأفريقية، ورئيس الشركة الليبية الإسبانية المشتركة ورئيس مصلحة السجل التجاري العام، والمدير العام للهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة.

وأضافت الوزارة في بيانها، أن تلك الخطوة تأتي تنفيذا لقرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 266 لسنة 2023، بشأن تنفيذ مشروع محطة “ادفكو” لصيانة الطائرات والشحن الجوي بمطار مصراتة الدولي لصالح الشركة الليبية الإسبانية المشتركة، حيث بلغت نسبة مساهمة شركة الخطوط الأفريقية بالمشروع 51% ومساهمة شركة «ايه.دي.أير بزنس جروب إس إل» الإسبانية 49% من أسهم الشركة.

وأشارت الوزارة إلى أهمية المشروع باعتبار أن شركة الخطوط الأفريقية تتحمل تكاليف صيانة الدورية للطائرات تصل إلى 150 مليون يورو سنوياً.

كما أوضحت أن تنفيذ مشروع محطة الصيانة يسهم في خفض التكاليف بنسبة 50%، بالإضافة إلى العوائد التي تحصل عليها الشركة من صيانة الطائرات من شركات أخرى، كما توفر فرص عمل لا تقل عن 2000 وظيفة وبرامج تدريب وتأهيل للكوادر الوطنية بالتعاون مع الشركات الدولية الرائدة بالمجال.

وأكد وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج في البيان، أهمية تنفيذ مشاريع استثمارية لخدمات النقل الجوي تُسهم في تطوير الحركة التجارية وتنمية الاقتصاد الوطني.

ووجه الشركة الليبية الاسبانية المشتركة لصيانة الطائرات وخدمات الشحن الجوي البدء في تنفيذ محطات صيانة الطائرات والمساهمة في رفع مستوى خدمات الشحن الجوي بالمطارات الليبية، والتنسيق مع المؤسسات المختصة لفتح آفاق التعاون مع الشركات الدولية وخدمات الشحن الجوي بما يدعم حركة أصحاب الأعمال ونقل البضائع والخدمات.