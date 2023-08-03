ليبيا الان

“السني” يبحث مع “الدردري” سبل التعاون وتطوير البرامج التنموية والاقتصادية في ليبيا

تم النشر منذُ 11 ساعة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن| رصد

بحث مندوب ليبيا لدى مجلس الأمن الطاهر السني، مع الأمين العام المساعد ومدير المكتب الاقليمي للمنطقة العربية عبدالله الدردري، ⁦ ⁦‪‬⁩ سبل التعاون وتطوير البرامج التنموية والاقتصادية المختلفة في ليبيا

‬⁩ وناقش الاجتماع كيفية دعم مؤسسات الدولة في بناء القدرات والحوكمة الرشيدة والعملية الانتخابية.

وأكد الطرفان على أهمية أن تعمل UNDP بالتنسيق مع المؤسسات المختصة لدعم المشاريع الوطنية في كافة انحاء البلاد والتي تهدف إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة مع الاهتمام بشريحة الشباب والمرأة.

الوسوم

#مجلس الأمن البرامج التنموية الطاهر السني عبدالله الدردري ليبيا مؤسسات الدولة

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

الوطن الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك