“السني” يبحث مع “الدردري” سبل التعاون وتطوير البرامج التنموية والاقتصادية في ليبيا

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بحث مندوب ليبيا لدى مجلس الأمن الطاهر السني، مع الأمين العام المساعد ومدير المكتب الاقليمي للمنطقة العربية عبدالله الدردري، ⁦ ⁦‪‬⁩ سبل التعاون وتطوير البرامج التنموية والاقتصادية المختلفة في ليبيا

‬⁩ وناقش الاجتماع كيفية دعم مؤسسات الدولة في بناء القدرات والحوكمة الرشيدة والعملية الانتخابية.

وأكد الطرفان على أهمية أن تعمل UNDP بالتنسيق مع المؤسسات المختصة لدعم المشاريع الوطنية في كافة انحاء البلاد والتي تهدف إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة مع الاهتمام بشريحة الشباب والمرأة.