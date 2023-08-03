الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا اليوم الخميس

قالت إدارة التنبؤات بالمركز الوطني للأرصاد الجوية في نشرتها الجوية اليوم الخميس أن درجات الحرارة تسجل ارتفاع تدريجي على المناطق الغربية هذا اليوم ويوم الغد وتنخفض يوم السبت على مناطق الشمال الغربي مع تكاثر للسحب.

فعلى مناطق رأس أجدير حتى مصراتة وسهل الجفارة وجبل نفوسة ستكون السماء صافية وتتكاثر السحب يوم السبت والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ، تتحول يوم السبت إلى شمالية معتدلة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين (33–37)مْ على المناطق الساحلية، وما بين (38-41)مْ على الدواخل، وتسجل ارتفاع يوم الغد, وانخفاض يوم السبت.

أما على مناطق الخليج سرت وبن جواد وسهل بنغازي حتى أمساعد وجالو والجغبوب ستكون السماء صافية إلى قليلة السحب على بعض مناطق الجبل الأخضر وطبرق والرياح متغيرة الاتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين (31-36)مْ.

وعلى مناطق الجفرة وسبها وغات وغدامس والحماده ستكون السماء صافية إلى ظهور بعض السحب على غات والرياح شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين (40-46)مْ.

بينما على مناطق الواحات السرير وتازربو ستكون السماء صافية والرياح متغيرة الاتجاه إلى شمالية خفيفة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين (40-43)مْ.