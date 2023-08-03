الأرصاد : ارتفاع على درجات الحرارة خلال اليومين القادمين

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توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية على ليبيا أن ترتفع درجات الحرارة تدريجيا على المناطق الغربية خلال اليومين القادمين وتنخفض يومالسبت على مناطق الشمال الغربي مع تكاثر للسحب.

وأضاف خلال نشرته اليومية ان الأجواء في راس اجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة صافية وتتكاثر السحب يوم السبت ،وتكون الرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ، تتحول يوم السبت إلى شمالية معتدلة السرعة، وتتراوح درجاتالحرارة القصوى مابين (33–37)مْ على المناطق الساحلية، وما بين (38-41)مْ على الدواخل، وتسجل ارتفاع يوم الغد, وانخفاض يومالسبت.

وتابع” وفي الخليج– سهل بنغازي حتى أمساعد تكون السماء صافية إلى قليلة السحب على بعض مناطق الجبل الأخضر وطبرق ، والرياحمتغيرة الاتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة ، وتتراوح درجات الحرارة القصوى مابين (31-36)مْ.”

ولفت ان الاجواء في الجفرة– سبها–غـات –غدامس– الحمادة تكون السماء صافية إلى ظهور بعض السحب على غات، وتكون الرياح شرقيةإلى جنوبية شرقية خفيفة السرعة، وتتراوح درجات الحرارة القصوى مابين (40-46)مْ.