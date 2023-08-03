ارتفاع للحرارة.. حالة الطقس في ليبيا الخميس 03 اغسطس 2023

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الخميس 03 اغسطس 2023.

ووفقا للملخص العام للنشرة، تسجل درجات الحرارة ارتفاع تدريجي على المناطق الغربية هذا اليوم ويوم الغد وتنخفض يوم السبت على مناطق الشمال الغربي مع تكاثر للسحب.

راس اجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة:-

حالة السماء: صافية وتتكاثر السحب يوم السبت.

الرياح: شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ، تتحول يوم السبت إلى شمالية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (33–37)مْ على المناطق الساحلية، وما بين (38-41)مْ على الدواخل، وتسجل ارتفاع يوم الغد, وانخفاض يوم السبت.

الخليج- سهل بنغازي حتى أمساعد:-

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب على بعض مناطق الجبل الأخضر وطبرق.

الرياح: متغيرة الاتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (31-36)مْ.

الجفرة- سبها-غـات -غدامس- الحمادة:-

حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب على غات.

الرياح: شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (40-46)مْ.

الواحات – السرير- تازربو- الكفرة:-

حالة السماء: صافية.

الرياح: متغيرة الاتجاه إلى شمالية خفيفة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (40-43)مْ.