رجعة القطراني: الدبيبة هو الرقم الصعب الوحيد في غرب ليبيا بحب المواطن له

زعمت رجعة القطراني مذيعة قناة النبأ السابقة التي غيّرت اسمها إلى ميس الريم، أن رئيس حكومة الوحدة المؤقتة، عبد الحميد الدبيبة، هو الرقم الصعب الوحيد في غرب ليبيا بحب المواطن له، على حد قولها.

وقالت القطراني، في منشور عبر «فيسبوك»: “أمس رأيت طرابلس بعيون أهلها وكأنني أراها لأول مرة، أخذتني في جولة معلمة فاضلة من جنزور إلى تاجوراء، تحدثنا عن التغييرات التي حدثت في المدينة، توسعة الطرق، النظافة، المشاريع الجديدة، استقرار الكهرباء، الحدائق العامة الممتلئة بالعائلات، تجوّل النساء بحرية لساعات متأخرة من الليل واحساسهم بالأمان، انتشار الأمن ومقارنة اليوم بما قبل عامين قبل استلام حكومة الوحدة وما كانت عليه طرابلس من وضع محزن لكل إنسان يحب بلده”، بحسب زعمها.

وأضافت “أوفى الدبيبة بوعوده من إصلاحات ونجح في تطبيقها على أرض الواقع وها هو اليوم ينجح في عقد اجتماع مجلس الوزراء في غدامس بدون أي توتر عسكري ما يعد نجاحا سياسيا له، فقد استطاع طي صفحة آخر خصومه في المنطقة الغربية وهو الجويلي، وبهذا أصبح الدبيبة هو الرقم الصعب الوحيد في غرب ليبيا بحب المواطن له وليس بسطوة السلاح”، وفقا لحديثها.