نشرة الصيد البحري على الساحل الليبي اليوم الخميس

نشرة الصيد البحري على الساحل الليبي وفقا للنشرة الصادرة عن إدارة التنبؤات بالمركز الوطني للأرصاد الجوية اليوم الخميس :-

منطقة الساحل من رأس أجدير إلى سرت السماء صافية والريح براني الى شلوق سرعتـــه تتراوح ما بين (05-15) عقدة. ارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.25-0.75) متر.

البحر هادئ الى خفيف الموج ودرجة حرارة سطح البحر ما بين (27-29) مْ والرؤية جيدة.

اما على منطقة الساحل من رأس لأنوف إلى طبرق ستكون السماء صافية الى ظهور بعض السحب والريح براني بشكل عام بينما يكون شرش الى متغير الاتجاه على ساحل راس لأنوف سرعته تتراوح ما بين (05-15) عقدة وارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.25-0.75) متر.

البحر خفيف الموج إلى هادئ ودرجة حرارة سطح البحر ما بين (26-28) مْ والرؤية جيدة.