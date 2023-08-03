الدبيبة: إختراع مراحل انتقالية جديدة هدفها إفساد حالة الاستقرار وفشل الانتخابات

ألقى رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة كلمة خلال اجتماع مجلس الوزراء العادي السادس لعام 2023، بغدامس المنعقد اليوم الخميس.

وفيما يلي ابرز ما ورد فيها:

ــ سنقف مع النيجر وشعبها لتجنب أي تدهور لأوضاعه المعيشية.

ــ أشدد على أعضاء الحكومة بضرورة الابتعاد عن التصريحات المستفزة لأهالي الضحايا والمتضررين ومن لا يستطيع ضبط نفسه عليه ترك المساحة لغيره.

ــ رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة: كل من يحاول العبث باختراع مناورات جديدة للتمديد هدفه الحقيقي إفساد حالة الاستقرار حتى تفشل الانتخابات .

ــ لن تكون هناك مرحلة انتقالية جديدة ولا حكومات موازية ولا ميزانية وهمية هناك طريق واحد هو الانتخابات .

ــ القوى القاهرة التي أفشلت الانتخابات في ديسمبر 2021 هي القوانين غير القابلة للتنفيذ المفصلة على تمكين طرف معين.