بعيو: هكذا قام باثيلي بأدوار المهرج على مسرح العبث الليبي

قال رئيس المؤسسة الليبية للإعلام محمد بعيو، إن رئيس البعثة الأممية في لـيبيا، أصبح أستاذاً في لعبة النفاق متعدد الوجوه والأشكال والكلمات، وحتى لغة الجسد وتعابير الوجه.

وأضاف بعيو، في تدوينة له بعنوان أدوار المهرج باثيلي على مسرح العبث الليبي، أن باثيلي، في طرابلس “المحتلة” يلتقي الدبيبة، ويقول له اطمئن لن تكون هناك حكومة جديدة ولن ترحل أنت وعائلتك و”عصابتك” من طريق السكة حتى ترحل بلادك من الوجود، المهم أن تستمر في دفع صريرات الدولارات لمرتزقة بعثته متعددي الجنسيات.

ويقابل محمد المنفي فيخاطبه السيد الرئيس، ويبيع له مخدر الوهم الذي يحب أن يتعاطاه، قائلاً إن المجلس الرئاسي ثلاثي الشخوص منعدم الوجود هو الوحيد الذي سيبقى بعد أن تتم إزالة بقية المجالس، ليقوم بمهمة تمثيل سلطة السيادة ويشرف على الإنتخابات المزعومة.

ويلتقي خالد المشري، ليؤكد له أن المجلس الأعلى للدولة هو الأمين المؤتمن على الديمقراطية، في ظل رئاسته الخالدة المجيدة التي يجب المحافظة عليها لأنها من أعظم الإنجازات الليبية في مرحلة ما بعد فبراير المجيدة.

كما أضاف بعيو، أن باثيلي، يتذكر بعد أن يتعب من جولات ومجاملات العاصمة، أن هناك قوى أخرى هناك في “برقة”، لا بأس ولا بد من الذهاب إليهم، وبيع بضاعة الوهم لهم، كي لا يقال إنه يوزعها فقط في عاصمة القرصان الكبير والدبيبات الكبير والأوسط والصغير، فيطير إلى القبة وتحديداً إلى هضبة بوشمال، حيث يلتقي عقيلة صالح رئيس مجلس النواب، ليقول له نعم لابد من تشكيل حكومة جديدة موحدة، تشرف على الإنتخابات، ولابد من حل قضية وإشكالية وجود حكومتين، ومجلس النواب شريك أساسي في العملية السياسية.

وعن مشاركة باثيلي في مؤتمر نخب فزان الذي عقد في طرابلس، يقول بعيو، إنه وبينما يرتدي باثيلي جلد أسد عجوز رضع معه ذات شتاء كالح في إحدى غابات السينغال، يصرح بأعلى صوت في مؤتمر مزعوم للنخب الفزانية {لا ينعقد في هجير فزان الصحراوية بل في نسيم طرابلس المتوسطية} إن من يدعون إلى تشكيل حكومة جديدة هُم سماسرة يبحثون عن مصالحهم، وأعداء للمصالح الوطنية، وكذا وكذا وكذا، ويكاد يخبط بقبضته المتهالكة على المنصة الفاخرة، ليعلن الحرب النووية على خصوم العائلة الدبيباتية.