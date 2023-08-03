الدبيبة: مستمرون في عملنا حتى الوصول للانتخابات

تعهد رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة عبدالحميد الدبيبة، باستمرار العمل حتى تحقيق الهدف المنشود وهو الانتخابات، وقال إن قوانين الانتخابات يجب أن تكون عادلة ونزيهة وغير مفصلة على طرف دون الأطراف الأخرى، وفق قوله.

أضاف خلال كلمته في اجتماع مجلس وزراء حكومته في غدامس، إنه لن تكون هناك مرحلة انتقالية ولا حكومة موازية ولا ميزانية وهمية، وكل من يحاول التمديد لمراحل انتقالية إنما هدفه إفساد مرحلة الاستقرار.

وتابع قائلًا “نعلن اليوم بدء تنفيذ مشاريع مهمة في ملف الإمداد المائي في مختلف المدن، وحكومتنا حكومة كل الليبيين بمختلف توجهاتهم دون استثناء، وقد تميزت بذلك بعد فصلها بين المواقف السياسية والخدمات” وفق تعبيره.

أضاف أن ما تحقق اليوم في ملف الكهرباء لا يزال غير كاف، وقد عادت الحياة لكل المدن الليبية دون استثناء، وكل يوم يولد مشروع جديد في كل مدينة بدلا من الحرب والعنف، وعادت الحياة لهذا الوطن ولم يعُد المواطن يفكر في طوابير المصارف والوقود، على حد قوله.