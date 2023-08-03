الشريف: باتيلي غير ثابت في تصريحاته ولا فيما يتقدم به من احاطات لمجلس الأمن

ليبيا – اعتبر المحلل السياسي فيصل الشريف أن تلويحات المبعوث الأممي عبد الله باتيلي بشأن تجاوز المجلسين تدل على جرأته الذي ربما يرى أن الكأس قد فاضت ومن الضروري قول هذه العبارات التي قالها ويُسمعهم قولاً ثقيلاً لأن المجلسين وصلوا بالبلاد من العبث الجنوني الذي لا يطاق.

الشريف قال خلال مداخلة عبر برنامج “العاصمة” الذي يذاع على قناة “فبراير” الثلاثاء وتابعته صحيفة المرصد إن باتيلي قالها بشكل واضح وعبر عنها أنهم يريدون تشكيل حكومة بهدف تقاسم الكعكة لا لإجراء الانتخابات بل للاستمرار بالبقاء في السلطة وأن يكون هناك براح أمامهم وامكانية بالفعل ليحققوا من وراء هذا البقاء تقاسم المناصب السيادية ومنصب الحكومة التنفيذية حتى يقولوا لليبيين أنهم ليسوا بحاجة لانتخابات الآن.

وأضاف: “مسألة الانتخابات أصبحوا يتفننون لإلهاء الشعب بمصائب أخرى، آخر ورقة تبقت لليبيين والغرب الليبي لنا هي الحكومة لنبتزهم سياسياً ليذعنوا ويأتوا للانتخابات صاغرين، إن مكنتهم بتشكيل الحكومة ستكون آخر المعاقل بالعكس ما يحاول أن يروج الاغبياء وخاصة من معسكرنا ويقولون هذا دفاع عن حكومة الدبيبة، لا حكومة الدبيبة إن كانت هي الورقة الأخيرة له وإن تمكنت من الانتخابات سأقول لك فلتذهب لغير رجعه هي وكل الأجسام ولكن اليوم لن أضل أعزل بدون سلاح في وجه هؤلاء”.

ورأى أن المبعوث الخاص باتيلي خرج عن دبلوماسيته عندما تحدث في ذلك المؤتمر بكل صراحة ووضع النقاط على الحروف، مشيراً إلى أن الاشكالية هي أن باتيلي غير ثابت في تصريحاته ولا فيما يتقدم به من احاطات لمجلس الأمن خاصة أنه تارة ما يهدد بتشكيل لجنة رفيعة المستوى ويتجاوز المجلسين وتارة يصدر بيان مما يسمى مجلس النواب ومحاولة التصعيد اللهجة معه يتراجع وبضغوط من بعض الدول كمصر وفرنسا ويعود “لبيت الطاعة” لعقيلة والمشري بحسب قوله.

كما استطرد خلال حديثة: “اليوم إن كان بالفعل هذا التصريح يمثل استراتيجية جديدة يريد أن ينتقل بها باتيلي ومدركاً أن تجاوز المجلسين في حال من الاحوال لابد منه ولا استغناء عنه وأنه كفى مماطلة ولعب بمصير الليبيين إن أدرك ذلك وبنى استراتيجيته على هذا الأساس وانطلق في تشكيل هيئة رفيعة المستوى وكان تشكيلها بالفعل الذي يمكن أن نقول إنه بني بشكل ايجابي ومحاولة لأن نتجاوز ونضع حل لبناء خارطة طريق، تقودنا نحو الانتخابات ولا شيء غيرها”.

وأردف: “مجلس النواب أصدر بيان من 60 كائن أو مخلفات بشرية قالوا فيه أنهم يعترضون على باتيلي والحل ليبي ليبي والمجلسين اتفقا وأن باتيلي تجاوز مهمته وأوجعتهم السيادة الوطنية ويحاولون أن يكذبوا على الليبيين أنهم اجسام منتخبة، لجنة خارجية البرلمان قامت ببيان تستنكر وتندد تجاوز باتيلي لها! هم مازالوا يكذبون على الليبيين جهاراً نهاراً”.