“العفو الدولية” تدعو إلى تحرك عاجل إزاء استمرار اختفاء وكيل النيابة العسكرية “فاروق بن سعيد”

دعت “منظمة العفو الدولية” إلى تحرك عاجل إزاء استمرار اختفاء وكيل النيابة بمكتب المدعي العسكري في ليبيا “فاروق بن سعيد”.

وأوضحت “المنظمة” أن “فاروق” مختفٍ قسريا منذ 26 يونيو الماضي، معربة عن قلقها من أن يكون استهدافه لأسباب ذات دوافع سياسية.

وكانت “المنظمة” قد ذكرت في وقت سابق أن “بن سعيد” جرى احتجازه لدى جهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة.

وأكدت “المنظمة” أن أسرته قدمت شكاوى إلى الشرطة ومكتب النائب العام، وأنها لم تتلقَ أي معلومات حول مصيره أو مكانه.

وناشدت “منظمة العفو الدولية” السلطات المحلية الكشف عن مصير “بن سعيد” والإعلان عن مكانه على الفور.

المصدر: منظمة العفو الدولية

