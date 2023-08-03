رئيس حكومة الوحدة: تصدينا لمشكلة الكهرباء وما تحقق حتى الآن غير كاف

قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها، إن حكومته تصدت لمشكلة الكهرباء عندما كانت المدن تغرق في الظلام.

وأضاف خلال كلمته في الاجتماع العادي السادس بمدينة غدامس، اليوم: “أقول بكل شجاعة ما تحقق في ملف الكهرباء ما زال غير كاف”.

وتابع: “ما زلنا مهمومين ومشغولين لمواصلة العمل بكل ثقة لضمان استقرار الشبكة الكهربائية، ومواكبة واستيعاب التوسع في الاستهلاك”.

وأعلن الدبيبة بدء تنفيذ مشروعات في الإمداد المائي بعد تعامل حكومته مع الحاجة الملحة للمياه في عدة مناطق خلال العامين الماضيين، مشيرًا إلى حفر 160 بئرًا خلال الفترة الماضية.

وقال: “كما بدأنا ملف معالجة الصرف لصحي من خلال شبكة حديثة في المدن، وستكون الانطلاقة من سبها كما سننفذ شبكات للصرف الصحي في أجدابيا وطرابلس”.

ويرى رئيس حكومة الوحدة، أن ليبيا تعيش حاليا مرحلة مختلفة وهي مرحلة الاستقرار وعنوانها عودة الحياة، معتبرا أن الاستقرار هو الوسيلة الوحيدة من أجل انتخابات ناجحة.