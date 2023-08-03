أوحيدة: منظمات تابعة للأمم المتحدة متورطة في توطين مهاجرين بالجنوب الليبي

أكد عضو مجلس النواب، جبريل أوحيدة، أن هناك منظمات تابعة للأمم المتحدة، متورطة في توطين مهاجرين بالجنوب الليبي.

وقال أوحيدة، في تصريحات صحفية: “يتم نقل مواطنين من مناطق لا تشهد أي توتر أمني بالوقت الحاضر إلى أراضينا من خلال مؤامرة اختلاق أزمة نزوح من السودان إلى ليبيا، وعمليات التوطين تتم في جنوب ليبيا رغم طول المسافة ومشقة الرحلة وارتفاع مقابلها المالي”.

وأضاف “عمليات التوطين تتم بتوافق مؤسسات تتبع للأمم المتحدة مع أطراف محلية، وهشاشة الحدود الأمنية بالجنوب وانتهاكها من قِبل عصابات إجرامية ومرتزقة، كان ولا يزال واقعاً تعانيه ليبيا قبل اندلاع الصراعات في دول الجوار الأفريقي”.