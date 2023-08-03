ديلي أوبزرفر: ليبيا من بين 33 دولة إفريقيا بحاجة إلى مساعدات غذائية

ليبيا – نقل تقرير اقتصادي نشره موقع “ديلي أوبزرفر” الإخباري الليبيري الناطق بالإنجليزية عن منظمة الأغذية والزراعة في الأمم المتحدة “فاو” بيانات غذائية.

التقرير الذي تابعته وترجمت المقتضب منه المرتبط بالسياق الليبي صحيفة المرصد أكد وجود 33 دولة في إفريقيا تحتاج إلى مساعدات خارجية للغذاء من بينها ليبيا.

ووفقا للتقرير تواجدت إلى جانب ليبيا في القائمة بوركينا فاسو وبوروندي الكاميرون وإفريقيا الوسطى وتشاد والكونغو والكونغو الديموقراطية.

وبحسب التقرير كانت دول وجيبوتي وإريتريا وإيسواتيني وإثيوبيا وغينيا وكينيا وليسوتو وليبيريا ومدغشقر وملاوي ومالي وموريتانيا وموزمبيق وناميبيا بالقائمة.

وأضاف التقرير إن قائمة الدول المحتاجة ضمت أيضا النيجر ونيجيريا والسنغال وسيراليون والصومال وجنوب السودان والسودان وأوغندا وتنزانيا وزامبيا وزيمبابوي.

ترجمة المرصد – خاص