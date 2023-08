الدبيبة لوزرائه في غدامس: لا حكومات موازية، وتوقفوا عن “الخطاب المستفز”

قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبدالحميد الدبيبة” إن الانتخابات هي محطة مهمة لانتقال ليبيا إلى تاريخ جديد يؤسس للتداول السلمي للسلطة، مضيفا أنه يمد يده لجميع من يرغب في السلام والاستقرار، للوصول إلى انتخابات حقيقية وعادلة، وفق قوله.

وأكد “الدبيبة” خلال اجتماع مجلس الوزراء في مدينة غدامس، أنه لن تكون هناك مراحل أخرى، ولا حكومات موازية، ولا ميزانيات “وهمية” حسب وصفه، قائلا إن كل من يحاول العبث باختراع مناورات جديدة للتمديد هدفه إفساد حالة الاستقرار وإفشال الانتخابات.

وذكر رئيس الحكومة أن الاستقرار الذي شهدته البلاد خلال العامين الماضيين لم تشهده من قبل، مضيفا أن الحكومة مستمرة في عملها ومهمتها “الوطنية”، حتى الوصول إلى الهدف المنشود وهو الانتخابات، حسب وصفه.

ولفت الدبيبة إلى أن القوة القاهرة التي أفشلت الانتخابات في ديسمبر 2021 هي القوانين غير القابلة للتنفيذ، مؤكدا أن هناك طريقا واحدا وهدفا واحدا وهو الانتخابات، وفق قوله.

وشدّد الدبيبة على كل أعضاء الحكومة بضرورة الابتعاد على الخطاب السياسي المستفز المنحاز لأطراف سياسية، قائلا إن ذلك يهدم مشروع المصالحة الوطنية.

وذكر الدبيبة أن حكومته تميزت بفصلها بين المواقف السياسية وتقديم الخدمات، مشددا على أن مؤسسات الحكومة هي مؤسسات الخدمية ولا شأن لها بالسياسة وأقطاب الصراع، بحسب قوله.

وحذّر الدبيبة كل المسؤولين في حكومته من الحديث السياسي المستفز لأسر الضحايا والمتضررين، مضيفا أنهم خدم لكل الليبيين دون استثناء وأنه غير مسموح لأي مسؤول أن يضع حجرة أمام أي شريحة منهم .

ودعا الدبيبة مسؤولي الحكومة إلى ما سمّاه الترفّع عن إثارة الجراح وإذكاء الفتنة، مشددا على من لم يستطع منهم ضبط نفسه فعليه ترك المساحة لمن يستطيع، حسب قوله.

