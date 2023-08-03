دبيبة: لن يكون هناك مراحل انتقالية أخرى في ليبيا

أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها، عبدالحميد دبيبة إنه لن تكون هناك مرحلة انتقالية أخرى ولا حكومات موازية ولا ما وصفه بـ “ميزانيات وهمية”.

وقال دبيبة، خلال كلمته في الاجتماع العادي السادس بمدينة غدامس: “ستكون هناك محطة واحدة عنوانها الانتخابات ونحن مستمرون في مهمتنا حتى هذا الهدف المنشود”.

وتابع دبيبة: “باعتراف القوى الدولية القوة القاهرة التي أفشلت الانتخابات هي القوانين”.

ودعا دبيبة إلى وجود قوانين قابلة للتنفيذ وغير مفصلة لتمكين طرف بعينه، مضيفا: “أقول لكل الساعيين وراء السلطة، أعطوا الحق للشعب الليبي، افتحوا صناديق الاقتراع وحينها سيعرف كل منكم وزنه الطبيعي أمام الشعب”.