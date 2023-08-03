“الرقابة على الأغذية” تبحث التجهيزات اللازمة لاستقبال الشحنات الغذائية عبر ميناء درنة

الوطن| متابعات اجتمع مدير مكتب الرقابة علي الأغذية والأدوية درنة المهندس اشرف سلامة مع رئيس مركز مصلحة الجمارك بمنفذ ميناء درنة البحري العقيداحمد العلام بمقر مكتب الرقابة علي الأغذية والأدوية درنة . وناقش الاجتماع آلية تكثيف الجهود المتبادلة عند بدء استقبال الشحنات الغذائية والدوائية الواردة عبر المنفذ وآلية الكشف الظاهري عليها وطرح الاجتماع آلية سحب عينات واحالتها الي معامل التحليل للتأكد من مدي مطابقتها للمواصفات القياسية المعتمدة لدي المركزوالاشتراطات الصحية اللازمة.

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