زيارة مرتقبة لوفد اقتصادي مالطي إلى ليبيا

أعلنت صحيفة لوفين مالطا عن زيارة مرتقبة لوفد مالطي اقتصادي إلى ليبيا وذلك في خطوة مهمة تهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي بين الجانب الليبي والمالطي.

ومن جهته أعلن مجلس الأعمال الليبي أن وفدًا تجاريًا من مالطا بقيادة غرفة التجارة المالطية سيزور ليبيا في الأشهر المقبلة من سبتمبر إلى أكتوبر وسيضم هذا الوفد ممثلين عن بنك فاليتا أحد المؤسسات المالية الرائدة في مالطا.

وبحسب الصحيفة المالطية يُنظر إلى هذه الزيارة المخططة على أنها فرصة مهمة لمالطا لإستكشاف فرص العمل مع ليبيا ومن المتوقع أن ترسي هذه الزيارة الأساس للتعاون المستقبلي بين الشركات في مالطا وليبيا ويمكن أن تؤدي إلى تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين.

تشير الزيارة المقررة للوفد المالطي إلى تحول إيجابي نحو تعاون اقتصادي أكبر بين مالطا وليبيا ومن المتوقع أن تؤدي الزيارة إلى تعزيز التفاهم والتعاون المتبادل بين البلدين ومجتمع الأعمال في كل منهما حيث أن ضم ممثلين عن بنك فاليتا إلى الوفد يؤكد إمكانات التعاون المالي وفرص الاستثمار بين البلدين.

وأشارت الصحيفة إلى أن بعد الزيارة من المرجح أن يقوم المشاركون بإجراء مراجعة للنتائج والفرص المحتملة اعتمادًا على نجاح هذه الزيارة الأولية وقد تمهد الطريق لمزيد من الوفود والتعاون بين مالطا وليبيا مما قد يؤدي إلى روابط اقتصادية أقوى بين البلدين.

وتابعت الصحيفة بالقول أن الزيارة المرتقبة لوفد الأعمال المالطي إلى ليبيا خطوة مهمة في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين حيث أنها تمثل فرصة مثيرة لكلا البلدين لاستكشاف الفرص التجارية مما قد يؤدي إلى تعزيز التجارة الثنائية والاستثمار وهذه المبادرة التي اتخذها مجلس الأعمال الليبي وغرفة التجارة المالطية تدل على تحرك إيجابي نحو تعاون اقتصادي أكبر وهو أمر مفيد ليس فقط لمجتمعات الأعمال المعنية ولكن أيضًا للازدهار الاقتصادي لكلا البلدين وفقا للصحيفة.