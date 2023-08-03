المشري يبحث مع باتيلي نتائج أعمال لجنة 6+6

بحث رئيس مجلس الدولة خالد المشري اليوم الخميس، المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي نتائج أعمال اللجنة المشتركة لإعداد القوانين الانتخابية 6+6.

وبين المكتب الإعلامي لمجلس الدولة أنه جرى خلال اللقاء الذي عقد بمقر المجلس في العاصمة طرابلس بحث تطورات العملية السياسية في ليبيا، وعلى رأسها نتائج أعمال اللجنة المشتركة لإعداد القوانين الانتخابية 6+6، وسبل إيجاد حلول تحقق الاستقرار في ليبيا وتؤدي إلى الاستجابة لتطلعات الشعب الليبي في إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية تأسيساً على نتائج أعمال اللجنة 6+6، كما تم التطرق لمقترح خارطة الطريق للمسار التنفيذي للقوانين الانتخابية.