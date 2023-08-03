قنبيج: نقابة المحامين جهة مستقلة ومن المهم أن تبدي رأيها بمشروع القوانين المتعلقة بلجنة 6+6

ليبيا – كشف نقيب المحامين في ليبيا عبد الرؤوف قنبيج عن أهم النقاط التي تم مناقشتها خلال لقاء عدد من المحامين من مختلف المناطق الليبية مع المبعوث الأممي عبد الله باتيلي.

قنبيج أشار خلال تصريح لقناة “فبراير” أمس الثلاثاء وتابعته صحيفة المرصد إلى أن هذه الزيارة الثانية لنقابة المحامين والزيارة الأولى كانت قبل شهر وتم مناقشة آخر المستجدات والتواصل مع الأطراف السياسية مجلسي النواب والدولة خصوصًا فيما يتعلق بمشروع القوانين المتعلقة بلجنة الـ 6+6 والتي قاموا بتقديمها لمجلس النقابة من أجل عرضها على المحامين وإبداء الملاحظات عليها إن كانت هذه القوانين صالحة لإجراء الانتخابات باعتبار أن نقابة المحامين محايدة ومستقلة.

وأكد أنه تم استلام بعض الملاحظات من قبل عدد من الزملاء واستلامها بشكل رسمي وتم تشكيل لجنة لتعكف على القوانين لإبداء الملاحظات وتقديمها للبعثة والإعلان عنها.

وأكد على أن نقابة المحامين جهة مستقلة وما زالت وحدة واحدة لم تتعرض للانقسام التي تعرضت لها مؤسسات ليبيا بالكامل، لافتاً إلى أنه تم اجراء الانتخابات لمجلس النقابة منذ 3 سنوات وتعتبر هذه الجهة مستقلة ومحايدة ومن المهم أن تبدي رأيها.