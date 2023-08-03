“الدبيبة”: حكومتي مستمرة في عملها حتى الوصول للانتخابات

الوطن| متابعات

قال رئيس الحكومة المنتهية ” عبدالحميد الدبيبة” إن حكومتنا مستمرة في مهمتنا حتى الوصول للانتخابات وهي للجميع لمن يعارضها قبل الذي يؤيدها.

وأضاف “الدبيبة” خلال اجتماع حكومته في غدامس أنهم ماضون في سبيل توحيد الكلمة ورص الصفوف لأجل الحفاظ على الاستقرار.

وشدد على جميع أعضاء الحكومة بالابتعاد عن الخطاب السياسي المستفز الذي يظهر انحياز لعدد من الأطراف مشيراً أنه على وزرائي أن تترفعوا عن إثارة الجراح وإحداث الفتن.

وتابع” باعتراف المجتمع الدولي فإن القوة القاهرة التي أفشلت الانتخابات السابقة هي القوانين غير القابلة للتنفيذ و يجب على الجميع ترك الفرصة للمبادرات التي تضمن وجود قوانين عادلة وقابلة للتنفيذ غير مفصلة لطرف دون آخر و منع أحد”.

وقال إن حالة الاستقرار خلال فترة حكومتي في السنتين الأخيرة لم تشهدها البلاد من قبل ولم يفرط الليبيين بالاستقرار الذي ينعمون به مهما تآمرت عليهم الطبقة السياسية المهيمنة منذ عشرات السنوات.

وأشار أن الاستقرار هو الوسيلة الوحيدة من أجل انتخابات ناجحة تزيد عمر الاستقرار لسنوات وكل من يحاول العبث باختراع مناورات جديدة للتمديد بمراحل انتقالية هو إفساد حالة الاستقرار لإفشال الانتخابات.

وختم” لن تكون هناك مرحلة انتقالية أخرى ولا حكومات موازية ولا ميزانيات وهمية.”