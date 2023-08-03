المفوضية: تخصيص جزء من ميزانية الانتخابات لدعم المرأة

اعتمدت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات التوصيات النهائية التي خلصت إليها أعمال المؤتمر الإقليمي لتعزيز المشاركة الانتخابية للمرأة.

ونصّت التوصيات على وضع سياسات وطنية وبرامج مشتركة للرفع من مستوى مشاركة المرأة في الانتخابات، وإلى استحداث وحدات مخصصة لدعم وتمكين المرأة داخل الإدارات الانتخابية العربية، (تعميم النموذج الليبي)، وتخصيص جزء من ميزانية العملية الانتخابية لدعم المرأة في الانتخابات، بحسب بيان المفوضية.

كما دعت التوصيات إلى مراقبة ورصد العنف ضد المرأة في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بتعميم مشروع (منصة رصد العنف الرقمي الموجه ضد المرأة) في جميع الإدارات الانتخابية. والمطالبة باعتماد نصوص قانونية تجرم العنف ضد المرأة في العملية الانتخابية.

وكان المؤتمر الإقليمي، قد نظمته المفوضية في طرابلس نهاية شهر مايو الماضي، بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة، والشبكة العربية للمرأة في الانتخابات، والاتحاد النسائي الليبي العام بمشاركة عدد (12) دولة، ونال أصداء عربية وإقليمية واسعة لدى وسائل الإعلام والمؤسسات المعنية بالمرأة وبالانتخابات.