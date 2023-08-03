جعودة: المشري ومختار وتكالة يتنافسون على منصب رئيس مجلس الدولة

ليبيا – قال عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 صالح جعودة،إن المرشحين لانتخابات مجلس الدولة الرئيس خالد المشري وينافسه محمد تكالة وناجي مختار.

جعودة وفي تصريحات خاصة لقناة “فبراير”، أضاف:”يتنافس أربعة أعضاء على منصب النائب الأول بالمجلس وفي العادة يكون من نصيب المنطقة الجنوبية”.

وأشار إلى أن أربعة أعضاء يتنافس على منصب النائب الثاني وفي العادة يكون من نصيب المنطقة الشرقية.

جعودة نوه إلى أن منصب المقرر بالمجلس يتنافس عليه أربعة أعضاء.