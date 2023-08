حمّاد يعفي “قدّور” ويسمي “الحويج” وزيرا مفوضا لخارجيته

أصدر رئيس الحكومة المكلفة من البرلمان “أسامة حماد” قرارا بتسمية “عبدالهادي الحويج” وزيرا مفوضا بالشؤون الخارجية لرئيس مجلس الوزراء.

ونص القرار على إلغاء ما يخالف تسمية “عبد الهادي الحويج”، في إشارة إلى إعفاء “حافظ قدور” الوزير الحالي والمكلف من رئيس الحكومة الموقوف “فتحي باشاغا”.

وكان “الحويج” قد شغل المنصب نفسه في حكومة “عبدالله الثني” وقد عمل مع نظام “القذافي” حتى آخر أيامه في طرابلس، فيما شغل “قدور” سابقا منصب سفير ليبيا لدى الاتحاد الأوروبي إبان المجلس الرئاسي في فترة رئاسة “فائز السراج”، وشغل قبل ذلك سفير ليبيا في إيطاليا إبان حكم النظام السابق واستمر بعد انشقاقه حتى عام 2012.

