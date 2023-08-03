ليبيا.. وزيرة الشؤون الاجتماعية تبحث توفير أطراف صناعية بالتعاون مع شركة ألمانية

أجرت وزيرة الشؤون الاجتماعية في حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها، وفاء الكيلاني، زيارة لمقر شركة “أوتوبوك” الألمانية، لبحث توفير الاحتياجات من الأطراف الصناعية لذوي الإعاقة في ليبيا.

وخلال الزيارة، اطلعت الكيلاني على أحدث الأجهزة والمعدات المستخدمة لدى الشركة الرائدة في مجال الأطراف الصناعية.

وقالت الوزارة إن تلك الزيارة تأتي في إطار مساعي تنفيذ الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتفعيل قانون الرعاية الاجتماعية لتوفير احتياجاتهم وتمكينهم من العيش الكريم.

رافق الوزيرة كل من مدير مركز الأطراف الصناعية مصراتة الصادق الحداد، ومدير مكتب التعاون الفني بالوزارة حافظ خليفة.