افتتاح فرع وزارة العدل بدائرة اختصاص محكمة استئناف البيضاء

افتتح وزير العدل في الحكومة الليبية خالد مسعود سعد، مقر فرع الوزارة بدائرة اختصاص محكمة استئناف البيضاء.

وبين المكتب الإعلامي للحكومة الليبية أنه شارك في الافتتاح رؤساء وأعضاء الهيئات القضائية والمحامون العامون بدوائر الاختصاص ورؤساء النيابات والمحاكم ورؤساء الفروع، ومشائخ وحكماء المنطقة.

وعقد الوزير اجتماعا بأعضاء الهيئات القضائية، واطلع عن كثب على سير العمل، خاصة بعد توفير الوزارة أغلب احتياجات القطاع خلال الأسابيع الماضية، مؤكدًا أن الوزارة تعمل على تنفيذ تعليمات رئيس مجلس الوزراء أسامة حماد بشأن مستوى الأداء الوظيفي والارتقاء ببيئة العمل وتوفير كافة الخدمات للموظفين والمواطنين.