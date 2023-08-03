أبوزريبة يؤكد على أهمية الأمن والسلامة خلال اجتماعه مع مدير عام مطار بنينا الدولي

ليبيا – اجتمع وزير الدَّاخلية بحكومة تصريف الأعمال اللواء عصام أبوزريبة، أمس الثلاثاء، مع مدير عام مطار بنينا الدولي المستشار صالح العمروني لبحث الجهود المبذولة لتعزيز الأمن والسلامة داخل المطار وتحسين جودة الخدمات الأمنية المقدمة للمسافرين.

ونوقش خلال الاجتماع الذي عقد بديوان الوزارة في بنغازي، وفقاً للمكتب الاعلامي التابع للوزارة العراقيل والصعوبات التي تواجه الأجهزة الأمنية العاملة بالمنفذ وكيفية توفير الإمكانيات اللازمة لها.

أكد وزير الداخلية على أهمية توفير بيئة آمنة ومُريحة للمسافرين والعاملين في المطار، مشيراً إلى أن الأمن والسلامة هما الأولوية القصوى للوزارة.

وأشاد بالجهود المبذولة من قبل إدارة المطار لتحقيق هذا الهدف، معربًا عن تقديره للتعاون الوثيق الذي يجمع الوزارة وإدارة المطار.