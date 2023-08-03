“الصحة الليبية” تعقد اجتماع تمهيدي لإطلاق منظومة حصر الأجهزة والمعدات الطبية

الوطن| رصد

عقدت وزارة الصحة في الحكومة الليبية، اليوم الأربعاء، اجتماع تمهيدي لإطلاق منظومة حصر الأجهزة والمعدات الطبية.

هذا وتهدف منظومة حصر المعدات الطبية إلى حصر المعدات وتقيمها وتقدير احتياجات المرافق الصحية من المعدات والأجهزة وامكانية إعادةالتدوير بين المرافق الطبية.

و استعرض الاجتماع المنظومة وأقسامها وكيفية التسجيل والادخال، إلى جانب دراسة إعادة تدوير الأجهزة والمعدات الطبية الموجودةبالمستشفيات والمراكز والعيادات الطبية بعد إدراجها في المنظومة.

و تطرق المجتمعون إلى المشاكل المتعلقة بإمدادات الأجهزة الطبية من مياه وكهرباء وصرف ومخلفاتها وكيفية معالجتها ووضع شروط واليةصحيحة لتشغيل الأجهزة بالمرافق الصحية.

من جهته قال مدير إدارة الصيدلة والتجهيزات والمستلزمات الطبية بوزارة الصحة الليبية عبد السلام منصور، إن الاجتماع الأول للمنظومةخطوة نحو إطلاقها عبر إدارة المعدات الطبية والتجهيزات في المراكز الطبية والمستشفيات والعيادات المجمعة.

وأوضح منصور أن المنظومة ستعمل على حصر الأجهزة ومعرفة أعدادها وطلبات المراكز والمستشفيات من الأجهزة والمعدات بالإضافة إلىآلية صيانة الأجهزة التي لديها وكيل أو الأجهزة التي ليست لديها وكلاء في ليبيا وهي التي تعد النسبة الأكبر في المرافق الطبية بالإضافةإلى تفعيل عقود آلية الصيانة الوقائية والاستعجالية.

وأكد على أن أن المرحلة الأولى للمنظومة ستكون في مدينة بنغازي ثم باقي المدن والمناطق الليبية تباعاً.

وحضر الاجتماع مدير إدارة الصيدلة والتجهيزات والمستلزمات الطبية بوزارة الصحة الليبية عبد السلام منصور، ومديرو إدارة المعداتالطبية والتجهيزات في المراكز الطبية والمستشفيات والعيادات المجمعة بنغازي الكبرى.