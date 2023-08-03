الرئيس المصري: نتمسك بموقفنا الداعم للمسار السياسي في ليبيا

تمسك الرئيس المصري “عبد الفتاح السيسي” بموقف مصر الداعم للمسار السياسي في ليبيا وأهمية إجراء الاستحقاق الانتخابي الرئاسي والبرلماني.

وأكد الرئيس السيسي، خلال لقاء “كيرياكوس ميتسوتاكيس” رئيس وزراء اليونان، بمدينة العلمين الجديدة، ضرورة خروج كافة القوات الأجنبية والمـرتزقة من الأراضي الليبية واستعادة ليبيا لسيادتها ووحدة أراضيها واستقرارها.

وشهدت المباحثات، تبادل الرؤي ووجهات النظر تجاه الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، في اتساق مواقف الدولتين في منطقة شرق المتوسط، مع تأكيد أن منتدى غاز شرق المتوسط يمثل أحد أهم الأدوات في هذا الإطار، وفقا لبيان الرئاسة المصرية.