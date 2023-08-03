المفوضية تعتمد خطة التوعية الانتخابية للنصف الثاني من العام

أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات اعتماد خطة التوعية الانتخابية للنصف الثاني من العام 2023.

وأكدت المفوضية عبر مكتبها الإعلامي أنها اعتمدت خطة التوعية الانتخابية للنصف الثاني من العام 2023م، المقدمة من إدارة التوعية والتواصل بالمفوضية، ضمن مهامها ودورها في نشر وتعزيز الثقافة الانتخابية.

وتضمنت الخطة عديد الأنشطة والفعاليات التي تستهدف كافة شرائح المجتمع المؤهلين للانتخاب، كالشباب والمرأة والأشخاص ذوي الإعاقة والناخبين عامة، كما خصصت الخطة جزءاً من فعالياتها للتعاون مع الشركاء من الإعلاميين ومنظمات المجتمع المدني ومفوضية الكشافة والمرشدات وسفيرات التوعية الانتخابية.

وتضمنت الخطة تدريب موظفي إدارة التوعية والتواصل والرفع من قدراتهم في مجالات إنتاج المحتوى وتطبيقات الرصد الإعلامي والتعامل مع المنصات الإلكترونية المختلفة.