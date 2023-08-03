الشروع في ردم أنبوب على خط إجدابيا

العنوان-إجدابيا

أعلن جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي، اليوم الخميس، عن شروعه في أعمال الردم الجزئي للأنبوب الواقع بالمحطة رقم “41” على خط المياه إجدابيا المتضرر، فيما استكملت أعمال اللحام بالكامل.

وأكد مدير منطقة الإصلاحات بإدارة النهر، استكمال أعمال اللحام بالكامل والعمل حالياً على إجراء اختبارات اللحام وأعمال التكسية بالخرسانة من داخل وخارج الأنبوب، والبدء في أعمال ردم الأجزاء التي جرى الانتهاء منها.

وأعلن رئيس اللجنة الإدارية بجهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي المهندس أحمد علي الديب، عودة ضح المياه بشكل طبيعي إلى بنغازي والمناطق الممتدة من إجدابيا وإلى سرت خلال ستة أيام.

وأوضح الديب إن عملية صيانة خط إجدابيا المتضرر تجري بوتيرة أسرع من الجدول المقرر، حسب كلمته في الاجتماع العادي السادس لحكومة الوحدة الوطنية الموقتة في مدينة غدامس، اليوم الخميس، وفق منصة حكومتنا.

وأشار الديب إلى بدء تعبئة الخط عبر الآبار والحقول بقدرة 120 ألف متر مكعب من المياه وذلك يوم الأحد المقبل، ترتفع لما يزيد عن 300 ألف متر مكعب.

وأرجع الديب سبب تضرر الخط مؤخرًا إلى محاولة أحد الأشخاص تركيب وصلة غير مشروعة، لافتًا إلى استمرار عمليات تغيير القطع التالفة في الخط نتيجة الحادث.