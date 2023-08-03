“باتيلي” يبحث مع “المشري” تطورات العملية السياسية بليبيا ونتائج لجنة 6+6

استقبل رئيس مجلس الدولة الاستشاري الليبي خالد المشري، اليوم الخميس، الممثل الخاص للأمين العام ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبد الله باتيلي، في مقر إقامته في طرابلس.

وقال المكتب الإعلامي لمجلس الدولة إن اللقاء بحث تطورات العملية السياسية في ليبيا، وعلى رأسها نتائج أعمال اللجنة المشتركة لإعداد القوانين الانتخابية 6+6.

كما بحث الطرفان سبل إيجاد حلول تحقق الاستقرار في ليبيا وتؤدي إلى استجابة تطلعات الشعب الليبي في إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية تأسيساً على نتائج أعمال اللجنة 6+6.

كما تطرق المشري، وباتيلي، التطرق لمقترح خارطة الطريق للمسار التنفيذي للقوانين الانتخابية.

من جهة أخرى قال باتيلي، عبر حسابه بموقع أكس، إنه ناقش مع المشري، سبل التغلب على القضايا المتبقية في مسودة الإطار القانوني للانتخابات الذي أعدته لجنة 6 + 6.

‏وأضاف باتيلي، أنه جدد خلال اللقاء التزام الأمم المتحدة بالمساعدة في الوساطة في التوصل إلى تسوية سياسية فيما يتعلق بالإطار الانتخابي والقضايا الخلافية الأخرى لتمكين البلاد من المضي قدمًا في أسرع وقت ممكن.

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