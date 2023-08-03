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وزير الخارجية الإيطالي: نرغب في التواجد لمنع الهجرة القادمة إلينا من النيجر عبر ليبيا

تم النشر منذُ 4 ساعات
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

قال وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو ناياني، إن النيجر هي مركز رئيسي للهجرة وأحد أهم ممرات الهجرة إلى الشمال، أي باتجاه ليبيا، يمر مباشرة عبر منطقة أغاديس بالنيجر.

وأكد ناياني، في مقابلة مع صحيفة “لا ريبوبليكا” الإيطالية، ترجمتها “صحيفة الساعة24″ إنها منطقة يجتازها تجار المخدرات والمتاجرين بالبشر ومهربي الأسلحة، وهذا أيضًا سبب رغبتنا في التواجد.

وعن الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي وتونس، وتنديد العديد من المنظمات غير الحكومية بزيادة الوفيات في الصحراء الليبية للمهاجرين الذين ترفضهم تونس، أضاف أنطونيو ناياني:” نحن نشاطر البابا فرنسيس موقفه، الذي طلب التعبئة من أجل أولئك اليائسين الذين تم التخلي عنهم في الصحراء”.

وتابع:” نشارك جميع المبادرات الممكنة لإنقاذ الأرواح في الصحراء، لا أحد يجب أن يموت لأنه مجبر على الهجرة”.

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صحيفة الساعة 24

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