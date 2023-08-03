الدبيبة يبحث الأوضاع الخدمية في غدامس

التقى رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة اليوم الخميس مع عددً من أعيان غدامس وعمداء بلديات المناطق المحيطة بها، وذلك على هامش اجتماع مجلس الوزراء بالمدينة.

وبين المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية أنه جرى خلال اللقاء بحث الأوضاع الخدمية في مدينة غدامس مؤكداً دعم الحكومة وحرصها على توفير جميع الاحتياجات اللّازمة للنهوض بغدامس والمناطق المحيطة بها.

وكان الدبيبة أكد في كلمته خلال اجتماع مجلس الوزراء العادي السادس لعام 2023 المنعقد بمدينة غدامس أنه لن تكون هناك مرحلة انتقالية أخرى ولا حكومات موازية، ولا ميزانيات وهمية، ولم يعد أمامنا سوى طريق وهدف واحد هو الانتخابات وليس سواها.

وأضاف الدبيبة أن استمرار الاستقرار والقوانين العادلة هو الوسيلة الوحيدة من أجل تحقيق انتخابات ناجحة.

وبين الدبيبة أن القوانين الغير قابلة للتنفيذ هي سبب فشل انتخابات ديسمبر 2021، بشهادة المجتمع الدولي، مؤكدا أنه لابد من إيجاد قوانين عادلة دون إقصاء وتهميش لأي طرف.