“إيني الإيطالية” تلغي حالة القوة القاهرة على ثلاثة مناطق تنقيب في ليبيا

الوطن/رصد

ألغت شركة إيني الإطالية حالة القوة القاهرة في مناطق الاستكشاف A و B “البرية” ، و C “البحرية”، حيث تملك الشركة حصة 42.5 %, مع 42.5 % لبريتش بتروليم و15% للمؤسسة الليبية للاستثمار.

وتم إلغاء القوة القاهرة، التي تم الإعلان عنها في عام 2014 ، بعد الانتهاء من تقييم المخاطر الأمنية من قبل شركة إيني، للتحقق منالظروف الأمنية في المناطق التي سيتم فيها تنفيذ برنامج الاستكشاف؛ حيث أسفر التقييم عن نتائج إيجابية.

ومع إلغاء القوة القاهرة من قبل الشركة المشتركة، ستتمكن إيني، مشغل القطاعات A وB وC، من استئناف الأنشطة المتوخاة تعاقديًا فيأحواض الاستكشاف، وبعضها قريب من محطات الغاز في الوفاء.