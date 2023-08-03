باتيلي لـ الجزيرة: لا بد من حل قضية وجود حكومتين في ليبيا

ليبيا – دعا المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي،الأربعاء، لحل قضية وجود حكومتين في البلاد.

باتيلي وفي تصريحات لقناة “الجزيرة” القطرية عقب لقائه رئيس مجلس النواب عقيلة صالح،قال إن من المهم أن تشارك كل الأطراف في العملية السياسية للتوصل إلى اتفاق شامل.

ووفقا للمبعوث الأممي فإن هناك بعض البنود المقترحة في قوانين الانتخابات قد تخلق صراعات سياسية، ولكن القوانين الانتخابية التي قدمتها “لجنة 6+6” قد تكون خطوة للأمام.

وحذر باتيلي من أن تكون للأزمة في السودان إفرازات أو تأثيرات على دول الجوار تشمل ليبيا.